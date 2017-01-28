Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Такое заявление сделал МИД Ирана, передает агентство IRNA.

«Решение, принятое Соединенными Штатами Америки, наложить запрет на поездки мусульман в США, хотя и носит временный характер и ограничивается тремя месяцами, рассматривается как вопиющее оскорбление исламского мира и особенно иранской нации. Вопреки ложным заявлениям о кампании по борьбе с терроризмом и защите безопасности американского народа, это решение является большим подарком экстремистам и их покровителям», — говрится в распространенном заявлении МИД.

Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили, однако отметили, что он будет действовать до снятия ограничений со стороны США.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали Трампа продолжить прием беженцев в страну, поскольку потребности беженцев и мигрантов во всем мире в переселении «никогда не были столь обширными, как сейчас».

Кроме этого, 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов, подписали петицию против указа Трампа о мигрантах. Они указали на то, что введенные Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы.

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом. Также на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Трамп объяснил ограничение на въезд борьбой с терроризмом.