В Белом доме назвали телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным началом улучшения отношений между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

«Положительный звонок стал существенным началом улучшения отношений между США и Россией, которые нуждаются в восстановлении», — отметили в Белом доме в сообщении по итогам переговоров двух лидеров.

Ранее в Кремле отметили, что беседа Путина и Трампа прошла в «позитивном и деловом ключе».

«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», — сообщила российская сторона.

Накануне президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поговорили по телефону. Как сообщил позднее Кремль, лидеры обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт», а также «ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова» и «основные аспекты кризиса на Украине».

В Овальном кабинете во время разговора с Путиным рядом с Трампом находились вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.