Новая газета

В Дагестане силовики начали штурм дома с боевиками

Политика

В дагестанском Хасавюрте начался штурм дома с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики. 

«На предложение сдаться блокированные боевики ответили стрельбой. Идет активная фаза спецоперации, штурмуют дом», — сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Дагестане ввел режим контртеррористической операции в Хасавюрте.

Напомним, 21 январе в рамках спецоперации в Дагестане сотрудники правоохранительных органов убили двух боевиков, укрывавшихся в частном доме в одном из сел Кизлярского района.

Теги:
терроризм, дагестан

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera