В дагестанском Хасавюрте начался штурм дома с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«На предложение сдаться блокированные боевики ответили стрельбой. Идет активная фаза спецоперации, штурмуют дом», — сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Дагестане ввел режим контртеррористической операции в Хасавюрте.

Напомним, 21 январе в рамках спецоперации в Дагестане сотрудники правоохранительных органов убили двух боевиков, укрывавшихся в частном доме в одном из сел Кизлярского района.