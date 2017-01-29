Герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри установят в Лондоне памятник своей матери, принцессе Диане, к двадцатой годовщине ее смерти. Об этом сообщает Би-би-си.

«Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии», — говорится в их совместном заявлении.

Отмечается, что статуя принцессы Дианы будет возведена в садах Кенсингтонского дворца.

Напомним, принцесса Диана и ее друг Доди аль-Файед погибли в Париже в результате автокатастрофы в ночь на 31 августа 1997 года.