В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте убили трех боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным агентства, в настоящее время устанавливаются личности убитых.

«Спецоперация продолжается», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Хасавюрте начался штурм дома с боевиками.

Напомним, 21 январе в рамках спецоперации в Дагестане сотрудники правоохранительных органов убили двух боевиков, укрывавшихся в частном доме в одном из сел Кизлярского района.