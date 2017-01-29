В Хасавюрте во время спецоперации убили трех боевиков
В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте убили трех боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По данным агентства, в настоящее время устанавливаются личности убитых.
«Спецоперация продолжается», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что в Хасавюрте начался штурм дома с боевиками.
Напомним, 21 январе в рамках спецоперации в Дагестане сотрудники правоохранительных органов убили двух боевиков, укрывавшихся в частном доме в одном из сел Кизлярского района.