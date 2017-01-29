Новая газета

В Хасавюрте во время спецоперации убили трех боевиков

Политика

В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте убили трех боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. 

По данным агентства, в настоящее время устанавливаются личности убитых.

«Спецоперация продолжается», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Хасавюрте начался штурм дома с боевиками. 

Напомним, 21 январе в рамках спецоперации в Дагестане сотрудники правоохранительных органов убили двух боевиков, укрывавшихся в частном доме в одном из сел Кизлярского района.

Теги:
терроризм, боевики, дагестан

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