Гильдия продюсеров США признала «Ла-ла Ленд» режиссера Дэмьмьена Шазелла лучшим фильмом. Об сообщает Associated Press.

Церемония вручения наград прошла в Беверли Хиллз.

Члены гильдии выбирали победителя из 10 картин: «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Скрытые фигуры», «Ограды», «Прибытие», «Дэдпул», «По соображениям совести» и «Любой ценой».

«Ла-Ла Ленд» также считается одним из фаворитов премии «Оскар». Он претендует на награду в 14 номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм».

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел.