«Ла-Ла Ленд» стал лучшим фильмом года по версии Гильдии продюсеров США
Гильдия продюсеров США признала «Ла-ла Ленд» режиссера Дэмьмьена Шазелла лучшим фильмом. Об сообщает Associated Press.
Церемония вручения наград прошла в Беверли Хиллз.
Члены гильдии выбирали победителя из 10 картин: «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Скрытые фигуры», «Ограды», «Прибытие», «Дэдпул», «По соображениям совести» и «Любой ценой».
«Ла-Ла Ленд» также считается одним из фаворитов премии «Оскар». Он претендует на награду в 14 номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм».
89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел.