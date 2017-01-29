Федеральная служба безопасности провела обыски в редакции интернет-портала «Новости Севастополя».

«Пришли в 7 утра, сообщили, что против одного из блогеров, писавших на наш сайт, возбуждено уголовное дело за клевету: в своих публикациях тот называл сотрудника прокуратуры Гагаринского района наркоманом. Изъяли редакционные ноутбук и планшет», — рассказал «Новой газете» главный редактор издания Александр Карлюк.

Карлюк отметил, что сам был допрошен по делу в качестве свидетеля.

«Публиковать материалы в блогах на нашем сайте может любой пользователь. Из-за того, что сайт старый, на нем отсутствует премодерация», — пояснил редактор.

«Новости Севастополя» — одно из наиболее популярных севастопольских изданий, на котором часто выходят заметки критического содержания в адрес городских чиновников и работников силовых структур.