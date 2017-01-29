В Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 26 января группа похитила 40-летнего жителя города Дзержинский в поселке Шатурторф и перевезла в одну из московских квартир. При этом преступники потребовали у супруги похищенного 30 миллионов рублей за его освобождение. Его удерживали до 28 января, до того как сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время пятеро похитителей задержаны. По факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека из корыстных побуждений.