Новая газета

В Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена

Общество

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В Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

 По версии следствия, 26 января группа похитила 40-летнего жителя города Дзержинский в поселке Шатурторф и перевезла в одну из московских квартир. При этом преступники потребовали у супруги похищенного 30 миллионов рублей за его освобождение. Его удерживали до 28 января, до того как сотрудники правоохранительных органов. 

В настоящее время пятеро похитителей задержаны. По факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека из корыстных побуждений.

Теги:
следственный комитет

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