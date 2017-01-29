Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять беженцев и мигрантов, которым Дональд Трамп своим указом запретил въезд в США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Тех, кто бежит от преследования, войны и террора, Канада приветствует вне зависимости от их веры. Наша сила в том, что мы разные», — написал Трюдо.

27 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом.

Кроме того, на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

На церемонии подписания указа в Пентагоне Трамп заявил, что отныне отбор беженцев будет «экстремальным» для защиты страны от «иностранных террористов».