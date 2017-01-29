В партии КПРФ не могут связаться с бывшим депутатом Денисом Вороненковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина.

«Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к России (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), — мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», — сказал Афонин.

Парламентарий добавил, что прояснить ситуацию планируется в течение следующей недели. По его мнению, к прояснению обстоятельств, должны подключиться «органы государственной власти».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко» и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича.