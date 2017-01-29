В Генштабе рассказали подробности проекта конституции Сирии, разработанного Россией. Об этом сообщает Интерфакс.

«Проектом новой конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним», — сказал замначальника главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов.

Он также отметил, что единственным источником власти в стране должен стать «многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».

«Важно отметить, что этот проект имеет рамочный характер, он призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства», — добавил представитель Генштаба.

По его словам, проект конституции носит сбалансированный характер и учитывает «как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи».

Ранее стало известно, что делегация России на переговорах в Астане передала представителям вооруженной оппозиции Сирии проект конституции.