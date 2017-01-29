Бенуа Амон. Фото: EPA

Французские социалисты определили своего кандидата в президенты. Во втором туре праймериз победил 49-летний Бенуа Амон. Победитель от социалистов объявлен в новых политических обстоятельствах, возникших после коррупционных скандалов, в которых оказался замешан кандидат от правых — Франсуа Фийон.

Сегодня бывший премьер-министр, 54-летний Манюэль Вальс, набрал во втором туре социалистических праймериз более 41%, его противник, 49-летний Бенуа Амон (бывший министр образования — более 58%).

Победа стала неожиданной для большинства депутатов, сенаторов и руководителей Соцпартии, которые высказали поддержку Вальсу.

В первом туре победителем тоже вышел Амон.

Победа социал-идеалиста Амона, почти не имеющего поддержки за рамками «левого» спектра, может укрепить позиции считающегося «более проходным» 39-летнего «ни правого-ни левого» Эмманюэля Макрона.

Макрон, бывший министр экономики в правительстве Вальса, до сих пор (наряду с ультралевым Жан-Люком Меланшоном) опережал по рейтингу любого из вероятных кандидатов от Соцпартии.

Но главными фаворитами до середины уходящей недели числились Марин Ле Пен (лидер ультпраправой партии «Нацфронт») и Франсуа Фийон (кандидат от правой партии «Республиканцы»).

Теперь Макрон может получить не только часть голосов людей, которые проголосовали бы за Вальса, но и тех, кто разочаровался в правом кандидате Фионе — после серии связанных с его именем коррупционных скандалов, о которых на уходящей неделе рассказали французские СМИ.

Главный скандал вспыхнул в среду, 25 января, после публикации газеты Canard enchaîné, обвинившей жену Фийона в получении 600 тысяч евро за работу, которую она не выполняла. Французская национальная финпрокуратура в тот же день открыла предварительное расследование. С тех пор рейтинг Фийона находится в «свободном падении», что меняет предвыборные расклады.

В субботу сайт Mediapart и газета Journal du dimanche заподозрили правого кандидата еще и в махинациях с деньгами Сената.

Выборы президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая.