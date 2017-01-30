По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек, передает Reuters со ссылкой на главу местного мусульманского центра.

Трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером. На тот момент внутри находилось около 40 человек. По последним данным, задержаны двое подозреваемых.

По данным Radio Canada, неизвестные были в масках. Они кричали «Аллах Акбар», стреляя в толпу.

Район, в котором произошло нападение, оцеплен полицией. Рядом с мечетью находятся около десяти машин скорой помощи, грузовик с полицией.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям убитых. «Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате подлого нападения на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями», — написал он в твиттере.

В полиции Квебека заверили, что ситуация находится под контролем, и всех, кто находился в мечети, эвакуировали. Остаются ли боевики в мечети, полиция не сообщает.