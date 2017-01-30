В чеченском городе Шали совершили нападение на полицейских. В ходе перестрелки убиты трое нападавших. Жертвами нападения также стали двое полицейских, сообщает пресс-служба главы республики Рамзана Кадырова.

По словам Кадырова, он лично присутствовал в Шали. «В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, они открыли огонь и бросили гранату», — рассказал он.

В результате стрельбы скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и сотрудник патрульно-постовой службы из Грозного Ислам Яхаджиев. Также ранения получили двое местных жителей.

В сообщении говорится, что убитые боевики — Шали Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев, двое из них находились в федеральном розыске, а один — в оперативном.

Кадыров заявил, что боевиками «управляли из Сирии», их начальник — уроженец Шали Магомед Рашидов, который три года находится в рядах «Исламского государство» (террористическая организация, запрещенная в России). По словам Кадыров, Рашидов через интернет вербует молодежь и отдает приказы на убийство должностных лиц.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. Он заверил, что их семьи получать компенсации.