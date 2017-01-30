Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, снимать ли санкции в отношении России, однако не исключает этой возможности в дальнейшем, заявил в интервью ABC пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, вопрос снятия ограничительных мер не обсуждался между президентами в телефонном разговоре в субботу.

Спикер Белого дома подтвердил, что администрация США намерена обсуждать с Россией борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии, и «кризис в Алеппо».

Вечером в субботу, 28 января, состоялся первый телефонный разговор Трампа с Путиным с тех пор, как состоялась церемония инаугурации. Трамп подтвердил решимость работать над восстановлением сотрудничества государств и бороться с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России). Также лидеры США и России обсудили ситуацию на Украине. В Белом доме назвали переговоры началом улучшения отношений между государствами.

Ранее в субботу Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем он позвонил президенту Франции Франсуа Олланду. Первым главой государства, с которым Трамп встретился лично, стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.