Шесть человек стали жертвами нападения на мечеть в канадском Квебеке, еще восемь человек получили ранения, передает Reuters. Эти данные подтверждает местная полиция.

Двое подозреваемых в нападении задержаны. Представитель полиции Кристина Коломб рассказала, что один из них был задержан на месте преступления, а второго поймали поблизости в Орлеане.

Во время нападения в мечети находились 39 человек. Нападение произошло приблизительно в 20 часов вечера по местному времени (4:00 мск). Неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы. Они были в масках и кричали «Аллах Акбар». По другим свидетельствам, боевики были лишь в капюшонах, а не масках.

Ранее сообщалось, что погибли до пяти человек.

Полиция оцепила территорию вокруг мечети, рядом стоит около десяти машин скорой помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти провинции Квебек классифицировали происшествие как теракт, направленный против мусульман.