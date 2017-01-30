Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Cам Улюкаев не приехал в Мосгорсуд на рассмотрение обжалования его домашнего ареста. Его адвокаты требовали отменить постановление районного суда и избрать в отношении их подзащитного меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

Также суд отказал допустить в квартиру Улюкаева няню, которая ухаживает за его малолетними детьми.

Экс-глава Минэкономразвития останется под арестом до 15 апреля. Срок предварительного расследования продлен до 15 мая.

В начале января стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал один миллион долларов и 280 миллионов рублей на банковских счетах Улюкаева. Также сообщалось, что арест наложили на 15 объектов недвижимости и средства на общую сумму в 564 млн рублей.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Сам министр от дачи показаний по делу отказывается и не признает свою вину.