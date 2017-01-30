Иск Украины к России в Международном суде ООН в Гааге начнут рассматривать в марте, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

«В марте начнется слушание в Международном суде ООН, относительно нашего иска, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации», — цитирует его Интерфакс.

Украина подала иск к России 16 января. Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Россия нарушает международное право, в частности, две конвенции ООН — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации

В числе претензий Украины к России — аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донецкой и Луганской областях и давление на крымских татар. Украина намерена дополнить поданный иск новыми фактами «о нарушении прав человека в России». По словам Павла Климкина, новые факты, переданные в суд, будут использоваться Украиной в суде в «рамках доказательств» Киева