В Лефортовском суде Москвы подтвердили арест Владимира Аникеева, которого называют создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Аникеев был задержан 9 ноября, после чего его отправили в СИЗО. 28 декабря суд продлил его арест до 8 марта. Мужчину обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном организованной группой (ч.3 ст.272 УК).

При этом в пресс-службе не уточнили, связано ли уголовное преследование Аникеева с деятельностью группировки «Шалтай-Болтай».

О задержании журналиста Владимира Аникеева, известного под псевдонимом Льюис, ранее сообщал «Росбалт». Источники утверждали, что «Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания, в которых неоднократно упоминался [начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей] Михайлов — как лицо, связанное с командой “Шалтай-Болтая”».

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В декабре 2016 года по подозрению в госизмене были арестованы несколько офицеров ФСБ. По данным «Новой газеты», это заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, а также сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и еще два человека. В том числе коллега Михайлова, офицер Центра информационной безопасности ФСБ.

Дмитрий Докучаев, по сведениям «Новой», является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».