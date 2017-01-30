Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о доходах и расходах.

В проекте документа предлагается внести поправки в закон «О государственной службе российского казачества». Атаманов казачьих войсковых обществ хотят обязать декларировать сведения о своих доходах и расходах, а также имуществе и обязательствах имущественного характера.

Помимо этого, их обяжут предоставлять сведения о доходах и имуществе своих супруг и несовершеннолетних детей.

За предоставление неполных данных законопроект предусматривает наказание в виде досрочного увольнения с поста. Решение об отставке атамана принимает высший орган управления войскового казачьего общества по представлению Федерального агентства по делам национальностей.

Поправки также определяют условия, при которых члены казачьих обществ смогут занимать должности, на которые распространяются антикоррупционные ограничения. Например, казак не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана, если это влечёт за собой конфликт интересов.

На данный момент в России насчитывается около 15 войсковых казачьих обществ.

В ноябре Лига безопасного интернета сообщила о создании в России казачьих кибердружин, которые займутся защитой российского сегмента интернета от опасного контента. Казаки намерены бороться с запрещенным контентом, а также просвещать детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.