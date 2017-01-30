Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вновь просит проверить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщают информагентства. На этот раз она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой исследовать сценарий картины, для этого она просит привлечь экспертную комиссию из профессиональных историков и представителей церкви.

В распоряжении ТАСС есть запрос Поклонской в Генпрокуратуру, из которого следует, что исполняющий обязанности прокурора Санкт-Петербурга, исследовав двухминутный трейлер к фильму, не нашел «оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК РФ».

В связи с этим депутат просит генпрокурора Юрия Чайку «организовать проведение тщательной проверки (…) в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма "“Матильда”, а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма».

К проверке она просит привлечь экспертную комиссию из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».

Поклонская обращает внимание генпрокурора на то, что «роль Святого Государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя “Гольциус и Пеликанья компания”».

«Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых Святых нашей Церкви — Царя Страстотерпца Николая Второго и членов Его Семьи», — заключает депутат.

Кроме этого, Поклонская также намерена подать в суд на создателей картины, если они самостоятельно не устранят нарушение права на неприкосновенность частной жизни Николая Романова и его семьи, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, в декабре прошлого года московский патриархат критически отозвался о фильме «Матильда. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) заявил, что прочитал переданный режиссером сценарий, но пообещал не комментировать его. При этом он выразил надежду на то, что «эти пошлые фальсификации неизбежно будут изобличены». При этом он отметил, что церковь не будет добиваться запрета фильма, поскольку это «абсолютно тупиковый и неверный путь».

В первый раз Поклонская попросила проверить фильм «Матильда» в начале ноября 2016 года. Life сообщал, что проверка была инициирована после получения обращения от общественного движения «Царский крест».

Каким образом активисты смогли ознакомиться с фильмом, неизвестно: режиссер картины отмечал, что она еще не готова, премьера намечена на 2017 год. При этом действия активистов он назвал «глупостью и маразмом». Кроме этого, режиссер сообщил, что Генпрокуратура уже проверяла «Матильду» и не нашла нарушений.

После обращения в Генпрокуратуру, Поклонская в своем блоге заявила, что картину не видела и не желает «мараться» просмотром.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут сформировать свою позицию по отношению к картине Учителя, поскольку фильма еще нет.

Премьера фильма «Матильда»должна состояться в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.