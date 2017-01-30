Бывший полномочный представитель президента России в Сахалинской области Виталий Гулий задержан по подозрению в экстремизме. Данную информацию «Новой газете» подтвердил адвокат Дагир Хасавов.

«Его задержали в субботу вечером, сняли с самолета, который направлялся в Кишинев. Он летел в Молдавию, потому что его престарелая мама попала в больницу», — сказал адвокат.

По его словам, Гулий в сообщении написал о том, что задержан и находится в розыске, но не понимает в связи с чем.

Как позднее удалось узнать Хасавову, в отношении экс-чиновника было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного Кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с его книгой «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Гулию грозит до пяти лет лишения свободы.

«Из-за выхода в свет книги проводились доследственные мероприятия, но он не знал об этом, так как находился за границей. Когда он вернулся, никто его не беспокоил», — пояснил Дагир Хасавов.

Он также рассказал, что книга была опубликована тиражом 500 экземпляров, и сам Виталий Гулий распространял ее среди бывших коллег, о которых шла речь в книге. Как отметил адвокат, отзывы были хорошие. Затем экс-чиновник решил выпустить доработанный экземпляр в большем количеством экземпляров, но договор с издательством остался неисполненным.

Какой именно момент в книге мог быть квалифицирован следственными органами как экстремизм, Хасавов не пояснил. Подробности станут известны адвокату после того, как он ознакомится с постановлением о предъявлении обвинения.