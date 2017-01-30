Судья Втюрин, ведущий так называемое «дело Кировлеса», удовлетворил ходатайство прокуроров о принудительном приводе обвиняемых — оппозиционного политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова.

Таким образом, следующее заседание по делу начнется 1 февраля в 9 утра.

До этого в заседаниях возник перерыв: последнее состоялось в минувшую среду. В четверг адвокат Офицерова Светлана Давыдова была занята по другому делу, а в пятницу и в понедельник обвиняемые не явились в суд, однако судья вынес решение о приводе только со второго раза. Аргументом стало то, что Навальный и Офицеров не предоставили справок о болезни или занятости.

До этого заседания шли каждый день, а занятость адвокатов по всем другим делам внезапно отменилась: защитники отмечали, что суд могут искусственно «гнать», стремясь вынести приговор как можно скорее.

Дело Кировлеса подходит к концу, защите осталось предъявить свои аргументы, а затем запланированы прения и последние слова подсудимых — уложиться могут всего в пару заседаний.

Политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров обвиняются в мошенничестве.

«Дело Кировлеса» рассматривается уже во второй раз: Европейский суд по правам человека в 2016 году решил, что подсудимые преследовались за действия, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. Выполняя решение ЕСПЧ, Верховный суд не просто отменил приговор, а направил дело на новое рассмотрение.

Снятая судимость позволяет Алексею Навальному снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Он уже заявил, что выдвинется в президенты России, а дело снова рассматривают для того, чтобы отнять у него эту возможность.