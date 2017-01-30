Минтруд России актуализирует перечень недопустимых для женщин работ. Как пояснили «Новой газете» в ведомстве, это связано с «изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально-гигиенических условий труда ряда профессий».

Речь идет о перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Он утвержден постановлением правительства от 25 февраля 2000 года.

«Мы совместно с работодателями и профсоюзами смотрим, какие еще в принципе профессии остались, кроме тех, которые учтены в перечне, и параллельно со специалистами медицины труда Минтруд России — какие вредные факторы оказывают влияние на (здоровье, — ред.) женщин», — пояснили «Новой» в Минтруде.

В настоящий момент в данном перечне указано 456 видов работ, в том числе — на шахтах, в металлургии, химическом производстве. Цель перечня заключается в том, чтобы оградить репродуктивное здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов.

На прошлой неделе Совет Европы представил итоговый доклад по соблюдению некоторых положений Европейской социальной хартии. В докладе рассматривалось соблюдение странами положений хартии, касающихся труда и равных возможностей.

Эксперты пришли к выводу, что Россия, в частности, не соблюдает 20 статью хартии, гарантирующую право на равные возможности и равные условия в том, что касается занятости и профессии, без дискриминации по признаку пола.

«Женщинам не разрешается работать во всех сферах, что является дискриминацией по половому признаку», — говорится в заключении.

В докладе Совета Европы подчеркивается, что положения, защищающие женщин, не могут считаться дискриминацией. Однако запрет на выполнение ночных работ или подземных работ, учитывая, что мужчинам позволяется это делать, противоречит принципу предоставления равных возможностей обоим полам.