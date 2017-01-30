В Санкт-Петербургской епархии предлагают обязать турфирмы, которые водят в храм платные экскурсии, отчислять Исаакиевскому собору процент выручки. Об этом «Российской газете» сообщил наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий.

«Турфирмы, за деньги приводящие их в собор, пусть отчисляют храму какой-то процент своей выручки, чтобы средства на его реставрацию собирались не только от молящихся, но и от туристов», — заявил он.

Кроме того, платной предлагается оставить обзорную площадку города, открывающуюся с колокольни Исаакиевского собора.

Назарий привел в пример Александро-Невскую лавру, которая получает небольшой процент от турорганизаций, что становится прибавкой к доходу для содержания памятника. По мнению епископа, в тех реставрациях, которые делаются за государственный счет, «почти всегда накручено три цены».

«Там, где на реставрацию одного объекта в Исакиевском соборе потратили с их же слов 48 миллионов, мы бы, полагаю, уложились вдвое меньше. Церковь — хороший хозяин — и три цены за одну работу не даст», — отметил Назарий.

Он также предложил разделить в Исаакиевском соборе полномочия церкви и культуры.

«Когда церковь совершает богослужения, вход для любого человека (и обычного туриста и паломника) бесплатный, но при этом никаких туристических групп с параллельным звучанием громкоговорящих экскурсоводов, которые шумят и мешают службе. То есть это вопрос одновременного звучания в храме богослужения и громкоговорящего туристического сопровождения. Приоритет в этом случае однозначно за богослужением», — считает епископ.

В понедельник стало известно, что 11 февраля сторонники передачи Исаакиевского собора РПЦ намерены провести крестный ход в центре Санкт-Петербурга. Заявку на мероприятие подал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее на Марсовом поле в Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она состоялась в формате встречи с депутатами, поскольку власти не согласовали митинг.

Как рассказал в беседе с «Новой» Борис Вишневский, мероприятие собрало около 5–8 тысяч человек, прошло спокойно и «исключительно удачно». Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ объявили о начале кампании гражданского сопротивления и о выдвижении инициативы по проведению референдума.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.

Общественность Санкт-Петербурга выразила несогласие с решением властей. В частности, против передачи собора РПЦ выступил Союз музейных работников.