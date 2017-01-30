Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении иска адвоката Андрея Павлова к «Новой газете» и журналистам Роману Анину и Олесе Шмагун.

Речь идет об иске, который был подан Павловым 8 сентября 2016 года. Он требовал от журналистов уничтожить оказавшуюся в их распоряжении переписку адвоката, а также запретить изданию публиковать эту информацию. Истец утверждал, что его почтовый ящик был взломан хакерами, а журналисты получили его переписку незаконным путем.

Комментируя свой иск против журналистов, Павлов заявлял, что Анин и Шмагун, «известные своим участием в работе по анализу так называемых панамских файлов», планировали опубликовать расследование о некоторых уголовных делах, которые ведет Следственный департамент МВД России. Журналисты сами сообщили Павлову, что располагают его перепиской, и попросили прокомментировать ее содержание. Павлов потребовал не публиковать письма, на что журналисты возразили, что получили эти данные от третьих лиц.

Тогда суд в качестве обеспечительной меры по иску обязал «Новую газету» и журналистов не публиковать сообщения, написанные от имени адвоката или адресованные ему, а также не передавать переписку и сведения о ней третьим лицам.

На сегодняшнем заседании «Новая газета» предоставила суду исчерпывающие доказательства того, что журналисты законно добыли указанную информацию, так как письма с электронного ящика Павлова длительное время находились в открытом доступе в сети Интернет.

«Новая газета» также указывала на то, что переписка Павлова с представителями правоохранительных органов, где, помимо прочего, обсуждались детали судебных разбирательств, имеет общественную значимость.

В итоге суд постановил снять все обеспечительные меры и отказать в удовлетворении иска Павлова в полном объеме.

Андрей Павлов известен как участник арбитражного процесса по делам фирм, принадлежавших фонду Hermitage Capital. Позже компании были переоформленны на мастера по приему пиломатериалов Виктора Маркелова. Европейский комитет по международным делам рекомендовал включить Павлова в санкционный список лиц, которые имели отношение к преследованию юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.