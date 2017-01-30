Супруги Светлана и Михаил Дель подали новый иск в Зеленоградский суд Москвы, на этот раз в порядке гражданского судопроизводства. Они вновь просят признать незаконным лишение их опекунства над восьми детьми из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

В минувшую пятницу Зеленоградский районный суд отказался принимать иск в порядке административного судопроизводства, поданный семьей Дель. Как пояснил в своем фейсбуке адвокат, суд счел, что иск должен оформляться в порядке гражданского судопроизводства.

«Мы предполагали такой исход, поскольку практика обжалования таких решений в разных судах — разная. Это не отказ в иске, а всего лишь бюрократическая проволочка, которую легко поправить», — отметил Павлов.

В беседе с «Новой газетой» защитник добавил, что суд может отказаться принимать и новый иск. «К сожалению, могут отказать. Я вижу, что суд вообще не горит желанием ввязываться в эту историю», — заявил Павлов.

При этом он подчеркнул, что семья Дель, «со своей стороны, готова отозвать все иски, сесть за стол переговоров и решить дело мирным путем».

«Мы не хотим сжигать все мосты — мы должны их строить. По этим мостам дети еще могут вернуться домой», — отметил защитник.

Напомним, в минувшую среду, в день, когда семья Дель подала иск в порядке административного судопроизводства, полиция пришла с обыском в квартиру, где она проживает. Обыск, как сообщили семье, проводился в рамках дела о побоях по статье 116 Уголовного кодекса, возбужденного против Михаила Деля.

Ранее в январе столичные органы опеки изъяли десять детей из приемной семьи Светланы и Михаила Дель, поскольку один из сотрудников детского сада сообщил о следах побоев у одного из детей. Позднее семье Дель вручили решение о прекращении опеки в отношении восьми детей. Двоих детей 24 января вернули в семью.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении органов опеки и социальной защиты города Зеленограда по статье «халатность». В ведомстве посчитали, что они не выявили то, что «родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей».