В Краснодарском крае судебный пристав Денис Хресцов забрался на крыло взлетавшего самолета, чтобы исполнить решение об аресте воздушного судна. Данную информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСПП.

«Приехал он на место, увидел, что самолет улетает и подумал: “Хрен ты у меня взлетишь”, — вскочил на крыло. О своей безопасности не думал, он верен долгу и присяге. Такие у нас сотрудники!», — рассказали в пресс-службе.

Пилоты, которым из-за Хресцова так и не удалось взлететь, с места инцидента сбежали, отмечают в ведомстве.

По словам представителя ФСПП, поиски самолета Ан-2, на который был наложен арест, тоже оказались непростыми: приставу пришлось провести «минирасследование».

«Человек начал узнавать, что и где. Самолет удалось найти по бортовым номерам. Мы не знали точно, продал его хозяин или дал кому-то покататься. Но это самолет, который необходимо взыскать, поэтому никаких прогулок и катаний», — добавили в пресс-службе.

На данный момент самолет опечатан, идут поиски собственника Ан-2.