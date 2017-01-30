Российские адвокаты подготовили и направили в адрес Федеральной палаты адвокатов открытое обращение в защиту адвоката Эмиля Курбединова, недавно арестованного в Симферополе на 10 суток.

Адвокат Курбединов был арестован за публикацию в социальной сети в 2013 году видео с митинга «Хизб ут-Тахрир» (причислена в России к числу террористических организаций, деятельность запрещена — ред.) в Крыму. Однако на Украине, в юрисдикции которой находился Крым в 2013 году, «Хизб ут-Тархрир» существовала на тот момент совершенно легально.

26 января Железнодорожный суд Симферополя квалифицировал размещение этого видеоролика как нарушение ст. 20.3 КоАП РФ, в данном случае как «публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», и арестовал Курбединова на 10 суток. Одновременно в доме и офисе Курбединова были проведены обыски.

В обращении адвокатов сказано: «Не вызывает сомнений, что одновременный арест адвоката за размещение видеоролика в соцсети и обыски у него в офисе и квартире носят спланированный и политический характер с целью запугивания, поиска компрометирующих материалов и устранения его от выполнения профессионального долга.

Вызывает недоумение позиция Адвокатской палаты Крыма, назвавшей преследование своего адвоката "законным".

Мы — российские адвокаты, в том числе работающие в Крыму, выражаем солидарность со своим коллегой, обращаемся к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации с просьбой предпринять ряд мер по его защите и не допустить его сугубо политического преследования».

На текущий момент свои подписи под обращением поставили 41 российский адвокат, сбор подписей продолжается.