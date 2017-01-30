Мосгорсуд продлил арест бывшему начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову и его бывшим подчиненным. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил фигурантов дела под арестом до 15 июля.

На предыдущих заседаниях прокуратура требовала приговорить генерал-лейтенанта Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы. Помимо этого, гособвинение также просило суд признать виновным и прекратить дело в отношении генерала Бориса Колесникова, который покончил с собой во время допроса в здании СКР.

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Напомним, уголовное дело в отношении руководства антикоррупционного управления МВД было возбуждено в феврале 2014 года. Главными фигурантами дела стали глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и его заместитель Борис Колесников, а также их подчиненные. Они обвиняются по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.