Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы уроженца Дагестана Джабара Джабарова за финансирование террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Как отметили в суде, дело слушалось в особом порядке, Джабаров свою вину признал и сотрудничал со следствием. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор вынесен по статье 205.1 Уголовного Кодекса («Содействие террористической деятельности»), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Джабар Джабаров был приверженцем радикальных исламских взглядов, познакомился с участником незаконного вооруженного формирования, который дал ему счет, куда можно перечислить деньги на финансирование ИГ. Джабаров отправил 45 тысяч рублей из личных средств, которые позднее были обналичены в Стамбуле сторонниками террористической группировки», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в январе Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Артура Тепеева за участие в ячейке ИГ.

По версии следствия, он обеспечивал передвижение участников ячейки по территории Кабардино-Балкарии, а также собирал информацию о материально-обеспеченных жителях республики для дальнейшего вымогательства средств на нужды ИГ. Кроме того, Тепеев приобретал и хранил боеприпасы