В Минеральных водах следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки. Ее подозревают в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Следственного отдела СУ СК по Ставропольскому краю.

В марте 2016 года девушка в компании своей подруги сфотографировалась на фоне памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг» в селе Левокумке. При этом, как уточнили в СК, она подняла вверх руку «в виде жеста схожего с нацистским приветствием». После этого опубликовала фото с мобильного телефона на своей странице в «ВКонтакте».

По данным следствия, девушка преследовала цель «публично оскорбить символ воинской славы России» (так сказано в пресс-релизе на сайте СК). Однако в беседе с «Новой» в пресс-службе не смогли уточнить, кто установил, что у нее была именно такая цель.

«Ее жест на фотографии схож с тем, чтобы осквернить», — сказали в СК, позже добавив, что цель пока не установлена и выясняется следователями: «Это следователи в рамках расследования дела выясняют, какая у нее была цель».

В пресс-службе регионального управления МВД лишь предположили, что следственные органы дали такую оценку на основании экспертизы, однако в СК заявили, что «из полиции только поступил рапорт», а до этого проводилась доследственная проверка «в течение трех, с продлением до десяти, суток».

На сайте СК сказано, что «в ближайшее время «будут проведены осмотры компьютера и мобильного телефона подозреваемой, которые будут признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу».

Напомним, в мае 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за реабилитацию преступлений нацизма. Закон был принят Госдумой 23 апреля и одобрен Советом Федерации 29 апреля. Закон предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей либо сроком до трех лет тюрьмы для физических лиц.