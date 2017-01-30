В России будут маркировать лекарства специальными кодами, чтобы предотвратить оборот контрафактной продукции в аптеках. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

По его словам, благодаря нововведению «любой человек с помощью специального прибора, сканера в аптеке или же своего смартфона, если у него есть такой и там установлена программа, сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная, а не какая-то поддельная продукция».

При этом Медведев отметил, что, прежде чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка.