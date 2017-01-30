Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер на указ президента США Дональда Трампа, который временно запретил иракским гражданам въезжать на территорию Соединенных Штатов, передает AP.

Парламентарии проголосовали за запрет гражданам США въезжать в Ирак в течение следующих 90 дней. Теперь документ передан в правительство страны.

На данный момент неизвестно, будут ли ограничительные меры распространяться на американских военнослужащих, сотрудников неправительственных и гуманитарных организаций, нефтяных компаний и других американцев, занимающихся бизнесом в Ираке.

Также неясно, отразятся ли ответные меры на сотрудничестве США и Ирака в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее о намерении принять аналогичные ответные меры в отношении США заявлял Иран.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом. Также на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Трамп объяснил ограничение на въезд борьбой с терроризмом.

Это решение вызвало волну критики со стороны общественности и правозащитных организаций. В частности управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали Трампа продолжить прием беженцев в страну, поскольку потребности беженцев и мигрантов во всем мире в переселении «никогда не были столь обширными, как сейчас».

Кроме этого, 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов, подписали петицию против указа Трампа о мигрантах. Они указали на то, что введенные Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы.