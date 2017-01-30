Почти 160 сотрудников Исаакиевского собора лишатся работы в случае передачи объекта церкви. Об этом в интервью Интерфаксу сообщил директор учреждения Николай Буров.

«В жизни музея наступают серьезные изменения, которые коснутся и жизни сотрудников. Как ни просчитывай, получается, что 158 человек при изъятии Исаакиевского собора нужно будет трудоустраивать. Нынешняя ситуация на рынке труда не такая, чтобы человек беззаботно относился к таким угрозам. Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», — сказал он.

По словам Бурова, следующим РПЦ могут передать храм Спаса на Крови.

«У меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», — считает он.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.

Общественность Санкт-Петербурга выразила несогласие с решением властей. В частности, против передачи собора РПЦ выступил Союз музейных работников.

Позднее на Марсовом поле в Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она состоялась в формате встречи с депутатами, поскольку власти не согласовали митинг.

Как рассказал в беседе с «Новой» Борис Вишневский, мероприятие собрало около 5–8 тысяч человек, прошло спокойно и «исключительно удачно». Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ объявили о начале кампании гражданского сопротивления и о выдвижении инициативы по проведению референдума.