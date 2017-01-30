Посольство США в России изменит порядок выдачи виз российским гражданам. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Изменения правил связано с указом президента США Дональда Трампа об изменении миграционной политики. Он затрагивает положение программы The Visa Interview Waiver Program, по которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь данный срок сократили до 12 месяцев.

Согласно указу Трампа, соответствующая программа должна быть прервана, а все соискатели неиммигрантской визы должны проходить личное собеседование.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом. Также на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Это решение вызвало волну критики со стороны общественности и правозащитных организаций. В частности управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали Трампа продолжить прием беженцев в страну, поскольку потребности беженцев и мигрантов во всем мире в переселении «никогда не были столь обширными, как сейчас».

Кроме этого, 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов, подписали петицию против указа Трампа о мигрантах. Они указали на то, что введенные Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы.