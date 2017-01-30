Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что набережную Олимпийского парка назовут в честь вице-премьера Дмитрия Козака.

«Вице-премьер РФ внес неоценимый вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 7 февраля исполнится три года со дня открытия Олимпиады, в этот день состоится торжественное мероприятие, посвященное присвоению набережной Олимпийского парка имени Д. Козака», — заявили в администрации Сочи.

Также там уточнили, что с данной инициативой выступила ассоциация отельеров Сочи, в которую входят горожане.

В беседе с «Новой газетой» представитель Козака Илья Джус высказал мнение, что вице-премьер, скорее всего, выступит против того, чтобы набережную Олимпийского парка в Сочи называли его именем.

«Козак ознакомился с инициативой сочинцев, но вряд ли сможет принять заманчивое предложение», — сказал он.

При этом Джус отметил, что «нет никаких сомнений в том, что сочинцы по достоинству оценили труд тысяч людей, которые были задействованы в организации Олимпийских игр, и в том числе Козака».

«Он должен, как минимум, дать свое согласие (на то, чтобы его именем назвали набережную, — ред.), но у меня есть уверенность, что он не согласится», — добавил Джус.