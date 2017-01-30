Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 13 тысяч евро в качестве компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мусу Хадисова.

«Суд удовлетворил нашу жалобу и постановил взыскать в пользу Губашевых компенсацию по 6,5 тысяч евро каждому. Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», — сказал он.

В декабре сообщалось, что Россия выплатит 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, еще одному из обвиняемых по делу Немцова, в рамках соглашения с ЕСПЧ.

Эскерханов жаловался на то, что, находясь в московском СИЗО N6 «Печатники», он испытывал страдания от отсутствия таких жизненно необходимых вещей, как свежий воздух, дневной свет и питьевая вода. По его примеру в ЕСПЧ обратились и остальные фигуранты дела об убийстве Немцова.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.