Воронежский механический завод (ВМЗ), допустивший выпуск бракованных и впоследствии отозванных двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», перешел под управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш», сообщили «Новой газете» в пресс-службе Роскосмоса, а также в пресс-службе завода.

В Роскосмосе добавили, что в настоящее время специалисты компании совместно с коллегами из «Энергомаша» разрабатывают стратегию масштабных преобразований в ракетно-космической отрасли (РКО).

«Переход ВМЗ под управление НПО “Энергомаш”, ключевое предприятие ракетного двигателестроения, запланированный шаг в рамках создания объединенной двигателестроительной структуры», — рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

При этом там не смогли уточнить детали разрабатываемой стратегии, попросив «подождать» до официальной публикации. В беседе с «Коммерсантом» гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов также сообщил, что «дорожная карта» преобразований уже разработана, не уточнив подробностей.

Таким образом, «Энергомаш» стал вторым предприятием, которое будет управлять двумя воронежскими активами: ранее к нему присоединилось Конструкторское бюро химавтоматики.

До настоящего времени ВМЗ являлся дочерним предприятием Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Одновременно в пресс-службе ВМЗ сообщили, что на заводе проходит проверка. Вместе с тем «Ъ» напоминает, что в ходе рабочего визита в Воронеж вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин пообещал «выявить и продемонстрировать всему честному народу» людей, допустивших брак.

Ранее стало известно, что 20 января, после аварии с «Прогрессом», был уволен директор ВМЗ Иван Коптев. В сообщении Роскосмоса говорилось, что глава завода увольняется по собственному желанию, но в связи с неудовлетворительной работой и качеством производимой техники.

Напомним, катастрофа с крушением ракеты-носителя «Союз» и космического грузового корабля «Прогресс» произошла 1 декабря 2016 года, вскоре после запуска с космодрома Байконур. На 383 секунде после старта ракета-носитель, которая должна была вывести «Прогресс» на орбиту, вместе с ним ушла с заданной траектории и сгорела на высоте примерно десяти километров, войдя в плотные слои атмосферы. Обломки корабля упали на землю в труднодоступных горах в Туве.

Позднее эксперты установили, что при сборке двигателей на ВМЗ использовались не материалы с содержанием драгоценных металлов, как положено, а их менее жаростойкие аналоги. По одной из версий, именно неполадки в двигателе могли стать причиной крушения космического корабля «Прогресс». Как уточнет «Коммерсант», с воронежского завода пропали примерно 300 г припоя, содержавшего драгоценные металлы. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками МВД и ФСБ.