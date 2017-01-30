Крымское управление ФСБ предъявило обвинению заместителю председателя меджлиса крымских татар (организация запрещена в России) Ильми Умерову в призывах к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщает Интерфакс.

«Он отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции, претензий, заявлений, вопросов к следователю у него не было», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в марте прошлого года Умеров, находившийся на Украине, в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности России. Затем позиция Умерова была размещена в интернете.

Адвокат Умерова Эдем Семедляев заявил, что его подзащитный вину не признает.

«Из трех адвокатов присутствовал только я в связи с тем, что статус Николая Полозова следователь поменял и допросил его в качестве свидетеля, а второй адвокат — Эмиль Курбединов — находится под административным арестом», — сказал Семедляев.

Напомним, Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января. Он является адвокатом нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России — ред.), а также крымского журналиста Николая Семены, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Днем ранее в Симферополе был задержан адвокат Николай Полозов, защищающий в судах Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.