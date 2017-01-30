Одну из площадей в Москве планируют назвать в честь лидера Кубы Фиделя Кастро, передает ТАСС. Такое решение в понедельник приняла городская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц.

Именем Кастрпо назовут площадь на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц в районе станции метро «Сокол». Рядом с ней расположена улица Альенде, названная в честь президента Чили Сальвадора Альенде — друга Кастро.

В Хорошевском районе Москвы также есть улица, названная в честь президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни 26 ноября 2016 года. Стоит отметить, что через месяц после его смерти на Кубе был принят закон, запрещающий называть общественные места в его честь и ставить памятники Кастро.