Антитабачная концепция, разработанная ранее, не будет превращена в некий законопроект, запрещающий продажу табака россиянам, родившимся после 2015 года. Об этом заявила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы понимаем, что когда в 2033 году этим детишкам будет 18 лет, то получается, если читать совершенно аутентично, один в один то, что написано, — что они придут в магазин, и им не продадут сигареты, а тому, кто на год старше, 19-летнему, ему продадут, и тот еще спекулировать будет. Поэтому нет задачи вводить какие-то ограничения прав людей, тем более таких одиозных», — цитирует ее Интерфакс.

Скворцова признала, что подобные ограничения приведут в итоге к развитию нелегальной торговли. По словам министра, речь идет о том, чтобы пользоваться концепцией, «чтобы влиять на общественное сознание», «доводить до людей, что это возможно».

Скворцова также отметила, что сейчас Минздрав получает замечания на проект антитабачной концепции от федеральных органов исполнительной власти и рассмотрит их до конца года.

В конце января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому более 60% россиян поддержали предложение запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года.