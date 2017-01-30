Фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров госпитализирован в Москве, передает The New Times.

Состояние Офицерова «не критическое», причины его недомогания предпринимателя пока не известны.

«По пути к лечащему врачу он почувствовал себя плохо и был отправлен в стационар. И явиться в суд [1 февраля 2017 года] не сможет», — рассказала РБК адвокат Офицерова Светлана Давыдова. По ее словам, он имеет хроническое заболевание, поэтому он не может явиться в суд Кирова.

В то же время секретарь суда заявила в понедельник, что убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, нет.

Юрист объяснила, что все документы о состоянии здоровья были направлены в суд еще 26 января. «Еще в четверг я извещала суд уведомлением о том, что у меня и Офицерова есть некие проблемы с самочувствием. Были указаны все необходимые реквизиты, по которым суд бы мог проверить информацию, если бы ему было интересно», — рассказала она.

Кроме того, накануне в суд была направлена телеграмма о невозможности Офицерова присутствовать на заседании. Тем не менее, суд постановил принудительно доставить политика Алексея Навального и Петра Офицерова в среду под конвоем.