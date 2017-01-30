Исполком Международного паралимпийского комитета запретил российским спортсменам-паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета России.

Таким образом президент МПК Филипп Крейвен ответил на предложение ПКР разрешить паралимпийским спортсменам из России участвовать в международных квалификационных соревнованиях к соревнованиям в Пхенчхане (Южная Корея), даже при гарантиях со стороны России.

Несмотря на это, Паралимпийский комитет России продолжит подготовку россиян к Играм.

В августе 2016 года МПК приостановил членство ПКР. В результате российскую сборную не допустили к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК.

Решение международного комитета было связано с расследованием докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, в котором приводились сведения об употреблении российскими спортсменами допинга.