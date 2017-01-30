Верховный суд признал законной скрытую аудиозапись разговоров, которые впоследствии используются как доказательство в суде, пишет портал «Право.Ру». Такое определение суд вынес, рассматривая одно из дел по взысканию задолженности.

Согласно материалам дела, истица в 2011 году передала своей родственнице 1,5 млн рублей на три года под 20% годовых. Заемщиком был муж, его имя значилось в расписке и договоре займа.

За эти три года супруги развелись. За прошедшее время в общей сложности они вернули 128 тысяч рублей. Тогда истица подала к обоим экс-супругам иск на 3,177 млн рублей (с учетом процентов и просрочки). В суде кредитор предоставила аудиозапись разговора со своей должницей.

Московский районный суд Твери признал исковые требования и постановил взыскать по 1 млн 252 000 рублей с каждого. После решения первой инстанции ответчики обжаловали решение в Тверском областном суде. Он удовлетворил жалобу и постановил взыскать долг только с мужа, ссылаясь на закон «Об информации», запрещающий получать информацию о частной жизни гражданина против его воли.

Тогда истица подала кассацию в Верховный суд, который в итоге признал законность аудиозаписи.