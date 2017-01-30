Прокуратура Карачаево-Черкессии до сих пор не подчинилась решению Верховного суда республики по делу бывшего капитана полиции Руслана Рахаева, обвиненного в избиении задержанного до смерти, заявил «Новой газете» сам Рахаев.

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23 декабря 2016 года апелляционная инстанция Верховного суда КЧР в очередной раз вернула на доследование уголовное дело в отношении Рахаева. Однако, как выяснилось 30 января, спустя месяц после приговора, дело Рахаева до сих пор находится в прокуратуре.

Рахаева обвиняли в смерти задержанного Дахира Джанкезова, который умер от побоев в отделении полиции Черкесска в 2011 году, где на тот момент Рахаев служил начальником уголовного розыска.

Согласно статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), наказание варьируется от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

«Сегодня утром я пришел в прокуратуру, чтобы узнать, где находятся материалы моего уголовного дела, — рассказал «Новой газете» Руслан Рахаев. — Старший помощник прокурора республики Султан Макашев (по совместительству и главный обвинитель в деле Рахаева — И.Г.) заявил мне, что дело поступило к ним в декабре, но до сих пор находится у них, так как все это время прокуратура готовила кассационное представление, чтобы оспорить решение Верховного суда».

Согласно российскому законодательству, после вступления приговора в силу, материалы уголовного дела незамедлительно должны быть отправлены через городской суд в прокуратуру, а оттуда — в Следственный комитет для устранения противоречий. Практика показывает, что эта процедура может занимать от одного до десяти дней, но никак не пять недель, как в случае с прокуратурой Карачаево-Черкессии.

По мнению адвоката Рахаева Петра Заикина, прокуроры «не желают устранять допущенные нарушения и поручать следователям осуществление следственных действий в отношении сотрудников полиции, которые являются основными свидетелями обвинения в деле Рахаева».

Если позиция прокуратуры не изменится, то это означает, что интересы Руслана Рахаева грубо нарушаются, заявил его адвокат. «Это прямое неподчинение решению суда, которое подпадает под статью 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)», — добавил он.

«Новая газета» неоднократно писала о деле бывшего начальника угро Черкесска Рахаева, которого собственные подчиненные обвинили в том, что он «забил» задержанного Дахира Джанкезова.

Дело Рахаева и обстоятельства его расследования — сложные и полны неоднозначных коллизий. Однако спустя шесть лет судебных слушаний прокуратуре так и не удалось доказать вину Рахаева. Уже во второй раз Верховный суд возвращает дело экс-капитана на доследование.