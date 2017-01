Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора США Сэлли Йейтс, которая усомнилась в законности его миграционного указа. Об этом сообщают Reuters, The New York Times, CNN и The Guardian.

О своем несогласии с миграционным указом Трампа Йейтс заявила в письме сотрудникам американского Минюста, который она возглавляла до момента утверждения сенатом предложенного Трампом кандидата Джеффа Сешнса. Она написала, что отвечает за то, чтобы в судах позиция ведомства «соответствовала главной обязанности этого учреждения всегда добиваться правосудия и выступать за правильные действия».

«В настоящий момент я не убеждена, что защита указа соответствует этому требованию, и я также не убеждена в том, что указ является законным», — отметила она.

В ответ Белый дом написал, что она «предала Министерство юстиции». Это сказано в заявлении об увольнении.

На место Йейтс «президент назначил прокурора восточного округа Виргинии Дану Боэнте», сообщил в своем твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

О своем намерении оспорить указ Трампа ранее заявлял и генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.

Первым из других стран на указ Трампа отреагировал Иран. Там в ответ запретили въезд американцам в страну. После этого парламент Ирака проголосовал за запрет на въезд в страну гражданам США

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали Трампа продолжить прием беженцев в страну. 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов, подписали петицию против указа Трампа о мигрантах.

Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать указ, поскольку это «не наше дело».

Сам президент США заявил, что его указ призван защитить страну от международного терроризма.