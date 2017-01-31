В американском городе Луисвилле, штат Кентукки, грузовик въехал в толпу людей, в результате погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщает ABC News.

По данным телеканала, находившийся за рулем 37-летний мужчина задержан. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в его крови превысил разрешенную норму в пять раз. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Очевидец происшествия Стефани Роби рассказала изданию, что инцидент произошел возле ночных клубов La Movida и O'Dolly. Машина въехала в толпу посетителей клубов, которые вышли перекусить на улицу к фургону-кафе.

Ранее, 20 января, подобный инцидент произошел в австралийском Мельбурне. Тогда мужчина на легковом автомобиле намеренно въехал в толпу у универмага. В результате аварии погибли три человека, еще 20 получили травмы.