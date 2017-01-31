Deutsche Bank выплатит штраф в размере 425 миллионов долларов финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение «зеркальных сделок» в России в 2011–2015 годах. Кроме того, немецкий банк выплатит еще примерно 200 миллионов долларов за проведение подобных «подозрительных сделок» в Великобритании.

Как сообщает NYSDFS, отмывание денег немецким банком способствовало выводу десяти миллиардов долларов из России в нарушение законов Нью-Йорка.

«Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских “голубых фишек” [наиболее ликвидные акции] всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день, связанная с банком сторона продавали те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлинги и доллары», — говорится в сообщении регулятора.

NYSDFS отмечает, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны», зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты.

В августе 2016 года издание The New Yorker опубликовало собственное расследование, в котором говорилось, что торговля акциями шла в интересах «выходцев из Чечни, имеющих связи в Кремле», а целью операций был вывод денег за пределы России.

О проверках в московском подразделении Deutsche Bank стало известно летом 2015 года. Тогда сообщалось, что проверяются подозрения о возможном выводе из России шести миллиардов долларов. В декабре 2015 года Bloomberg сообщило, что банк выявил новые подозрительные транзакции еще на четыре миллиарда долларов.

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Тогда американские СМИ сообщали, что в списке клиентов Deutsche Bank находятся давние друзья президента России Владимира Путина — братья Аркадий и Борис Ротенберги. Пресс-служба Ротенбергов заявила Bloomberg о непричастности бизнесменов к подобным сделкам. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию Bloomberg, назвав ее «безосновательными утверждениями».