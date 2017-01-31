В Москве назовут улицу в честь убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Она появится в 2017 году на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В честь посла России в Турции будет назван проектируемый проезд № 1968, который располагается между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Рядом с ним находится квартал, где живут дипломаты, работники МИД России, а также сотрудники посольств иностранных государств.

Кроме этого, в честь Карлова будет названа школа № 648 на севере Москвы, где он учился. Над этим учебным заведением планирует взять шефство Министерство иностранных дел.

Ранее в столице Турции Анкаре переименовали в честь Карлова улицу, где располагается российское посольство. Решение об этом приняли единогласно на собрании городского муниципалитета.

Дипломата Андрея Карлова убили в Анкаре 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок». Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх». В МИД России и в Совбезе ООН произошедшее назвали террористическим актом. Указом президента России Карлову посмертно присвоено звание Героя России.